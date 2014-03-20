Мінфін пропонує оподатковувати доходи з депозитів понад 100 тис. гривень

Міністерство фінансів України пропонує ввести податок на доходи фізосіб - власників вкладів понад 100 тис. грн в одній фінансовій установі на кінець звітного податкового місяця, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на останньому засіданні уряду запропонував оподатковувати доходи з депозитів, обсяг яких перевищує 50 тис. грн для стимулювання громадян вносити кошти на депозити й вирішення питання соціальної справедливості.

Мінфін підкреслив, що йдеться про оподаткування доходів за депозитами, а не самих депозитів. «Пропонується ввести оподаткування податком на доходи фізичних осіб лише для 1,5% власників найбільших вкладів, розмір яких перевищує 100 тис. грн, на які доводиться 70% усіх банківських заощаджень, тобто, для багатої частини населення», - йдеться в повідомленні.

Водночас, Мінфін повідомив, що оподаткування доходів за вкладами до 100 тис. грн не передбачається. «Якщо загальна сума вкладів не перевищує 100 тис. грн у одній фінансовій установі на кінець звітного податкового місяця, то оподаткування відсотків, нарахованих вкладнику в цій установі, не передбачено», - зазначається в повідомленні.

Мінфін підкреслює, що на користь введення оподаткування процентних доходів, отриманих резидентами, свідчить міжнародний досвід. «Приміром, у Литві та Японії - за ставкою 15%, у Польщі - за ставкою 19%, у Німеччині - за ставкою 25%, у Швейцарії - за ставкою 35%, у Нідерландах - від 37% до 52%», - наводяться приклади в повідомленні.

На думку Мінфіну, несправедливо продовжувати практику, коли заробітні плати в галузях освіти, охорони здоров'я, культури й сільського господарства оподатковуються на загальних підставах, тоді як доходи, що отримуються багатими вкладниками, звільнені від оподаткування.

Зокрема, Мінфін наводить дані Державної служби статистики України за січень 2014 року, згідно з якими із середньої зарплати в галузі освіти в 2,476 тис. грн стягується податок у розмірі 358 гривень, у галузі охорони здоров'я - 327 грн із 2,27 тис. грн, у сфері культури - 469 грн із 3,2 тис. грн, у сільському господарстві - 305 грн із 2,1 тис. грн.

Водночас, як зазначає Мінфін, власники великих вкладів нічого до бюджету не платять. «Уряд наполягатиме на тому, щоб процентні доходи на такі вклади оподатковувалися», - підкреслив Мінфін.

Як повідомляв УНІАН, міністр Кабінету міністрів Остап Семерак у ході останнього засідання уряду заявив, що законопроект про оподаткування доходів за депозитами буде розглянуто і схвалено на наступному засіданні уряду, запланованому на суботу, 22 березня. Він зазначив, що поки не час озвучувати положення документа, тому що рішення ще не ухвалено, але водночас припустив, що документ може бути винесений на обговорення до парламенту вже наступного пленарного тижня.

Читайте такожПодаток на депозити - каса взаємодопомоги для жебраків

