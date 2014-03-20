Податок на доходи з депозитів може запрацювати вже в липні - депутат

Оподаткування доходів за депозитами понад 50 тис. грн за ставкою 15% річних може запрацювати вже з 1 липня цього року, повідомив УНІАН народний депутат від партії «Батьківщина», голова підкомітету з питань бюджетної політики парламентського бюджетного комітету Олександр Чорноволенко.



«За податковим кодексом, якщо закон буде прийнято до 1 липня, він набуде чинності вже цього року, в другому півріччі, тобто, з 1 липня. Але навіть якщо закон не буде прийнятий до 1 липня, ми можемо внести зміни до Податкового кодексу. Головне, щоб податкова служба встигла підготуватися», - сказав депутат, відповідаючи на запитання про передбачувану дату введення податку на доходи за депозитами понад 50 тис. грн. Чорноволенко повідомив, що ставка податку становитиме 15%. «Ставка планується у 15%, це - офіційна заява», - додав він.

Депутат нагадав, що раніше після тривалих дискусій від подібної ідеї відмовилися, оскільки громадяни кладуть в банки гроші, раніше оподатковані, й другий раз це робити несправедливо.

Також, за словами Чорноволенка, введення подібного податку може призвести до негативних наслідків. «Громадяни не нестимуть гроші в банки, а почнуть вкладати в золото, валюту, нерухомість, цінні папери, просто зберігати вдома або в депозитних скриньках. Це ослабить банківську систему», - пояснив він.

Депутат припускає, що банки підвищать відсотки за вкладами, закладаючи втрати вкладників для сплати податку. «Швидше за все, це призведе до підвищення витрат банків на відсотки за депозитами, вони змушені будуть піднімати ставки, оскільки вкладники втрачатимуть 15% своїх доходів за вкладами. Треба буде 22-23% робити і, відповідно, банки будуть змушені підвищувати ставки за кредитами. Тобто, кредит уже не під 30% дадуть, а під 35%, у чому й небезпека таких заходів», - пояснив він.

Крім цього, депутат розкритикував запропонований мінімальний поріг за вкладами. «50 тисяч гривень - це лише 5 тисяч доларів. Довго на такі гроші не проживеш, і таких людей не можна назвати багатими. По суті, ми називаємо багатим людину, яка заробляє додатково 50 доларів на місяць, і хочемо з цих 50 доларів забрати 3-4 долари», - засмучується він. На думку Чорноволенка, мінімальний поріг необхідно збільшити, як мінімум, у 10 разів, оскільки необхідно заохочувати зростання депозитів, і питання введення подібного податку залишається спірним.

Водночас, депутат зазначив, що прем'єр краще знає про поточний стан держфінансів. «Ситуація, наскільки мені відомо, дійсно катастрофічна. Якщо нічим платити зарплати, то, як тимчасовий захід, це можна зробити. За рахунок цього податку, за моїми оцінками, можна зібрати до держбюджету близько 20-22 млрд грн. Але це означає допомагати дуже бідним за рахунок простих бідних», - резюмував він.

Депутат підкреслив, що питання оподаткування ще розглядатиметься Міністерством фінансів і Верховною Радою, й вважає отримання схвалення депутатів цілком вірогідним. «Керуватимемося тим, яка реальна ситуація з бюджетом. Зараз нам треба вести війну. Тому якщо у нас немає грошей на гармати, доведеться поділитися й бідним. У мирний час, на мою думку, це було б неправильно. Але якщо немає грошей на ведення війни, то будемо й податок на повітря робити», - пожартував він.

Водночас, Чорноволенко зазначив, що уряд повинен довести відсутність інших джерел для наповнення скарбниці. «Якщо це так, то всі депутати підтримають. Простіше підняти рівень плати за використання надр, можна в 100 разів підвищити й отримати величезні гроші з тих людей, які заробляють десятки й сотні мільйонів. Це можна й давно час зробити. Тобто, є інші джерела. Тому я не впевнений, що ця ідея правильна», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на останньому засіданні уряду запропонував оподатковувати доходи з депозитів, обсяг яких перевищує 50 тис. грн для стимулювання громадян нести кошти на депозити й вирішення питання соціальної справедливості.

Як заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак, законопроект буде розглянуто й схвалено на наступному засіданні уряду, запланованому на суботу, 22 березня. Він зазначив, що поки не час озвучувати положення документа, тому що рішення ще не ухвалено, але водночас припустив, що документ може бути винесений на обговорення до парламенту вже наступного пленарного тижня.

Повний текст статті з коментарями експертів читайте на сайті УНІАН-Економика в статті «Податок на депозити - каса взаємодопомоги для жебраків».