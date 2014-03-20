Кримські сепаратисти заявили про перехід на рубль з понеділка

19:12, 20 березня 2014
Фінанси
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Константинов розраховує, що президент РФ Володимир Путін відвідає півострів  

В Москве подписан договор об аннексии Крыма / www.dw.de

Офіційне використання російського рубля в Криму розпочнеться з 24 березня. Про це повідомив журналістам спікер кримського парламенту Володимир Константинов, передає ИТАР-ТАСС.

"Рубль вже тут. З понеділка (24 березня) все буде в рублях. Виплати пенсій, зарплат будуть здійснюватися в рублях", - сказав він.

Константинов підкреслив, що під час перехідного періоду на території Криму в якості платіжного засобу будуть ходити дві валюти - російський рубль і українська гривня. "Називають кілька термінів (ходіння гривні), життя підкаже, коли вона буде реально не потрібна", - підсумував він.

Константинов розраховує, що президент РФ Володимир Путін відвідає півострів. "Напевно, такі плани існують, - сказав він, звертаючись до журналістів. - Я так думаю".

При цьому Константинов не назвав термінів можливої поїздки Путіна в Крим. Поки що жодних домовленостей про це немає.

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін, самопроголошений прем'єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Міністерство закордонних справ України заявило, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом і Україна ніколи не визнає незалежності Криму й приєднання його до Росії.

Сегодня Держдума Росії ухвалила рішення про анексію Криму.

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