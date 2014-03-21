Fitch підтвердило найвищий рейтинг США, прогноз - стабільний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США на найвищому рівні "ААА" і короткостроковий рейтинг "F1+" зі стабільним прогнозом.

Стеля по рейтингах підтверджена на рівні "ААА". Таким чином, агентство завершило перегляд рейтингів, розпочатий 15 жовтня минулого року, передає «Газета.Ru» з посиланням на реліз рейтингового агентства.

Нагадаємо, Fitch погіршило прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту емітента Росії «ВВВ» зі «стабільного» до «негативного». На думку експертів, це пов'язано з тим, що адміністрація США ввела ряд санкцій проти російських чиновників.