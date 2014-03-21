Fitch і S&P погіршили прогноз за рейтингами Росії до негативного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту емітента РФ "ВВВ" до негативного зі стабільного, передає ПРАЙМ.

При цьому короткостроковий рейтинг "F3" і стеля по рейтингах країни "ВВВ+" були підтверджені. Агентство вважає, що країна зберігає загальну політичну і соціальну стабільність.

"Погіршення прогнозу пов'язане з можливим впливом санкцій на економіку і діловий клімат в Росії", - наголошується в повідомленні. Американські і європейські банки в поточній ситуації можуть скоротити обсяги кредитування РФ, тому є ризики уповільнення темпів економічного зростання, а компаніям може знадобитися допомога з боку держави.

Наслідками санкцій можуть стати відтік капіталу і подальший тиск на курс рубля. "Період повільного зростання економіки посилює ризики скорочення фінансової "подушки безпеки" і збільшення держборгу з поточного низького рівня. Однак падіння курсу рубля сприяє надходженню коштів до держбюджету завдяки збільшенню рублевої виручки від продажу нафти", - додають аналітики Fitch.

Залежність від продажу сировини зберігається - вуглеводи становлять 67% експорту і 50% надходжень до держбюджету, що збільшує ризики негативних наслідків у разі зовнішніх шоків.

Надалі Fitch може покращити прогноз щодо рейтингів РФ до стабільного у разі зменшення напруженості навколо Криму і ослаблення ризиків широкомасштабних санкцій щодо Росії.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство S&P погіршило прогноз по довгостроковому рейтингу РФ в іноземній валюті "ВВВ" і аналогічного рейтингу в національній валюті "ВВВ +" до негативного зі стабільного.