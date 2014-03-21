Visa і MasterCard через санкції США перестали обслуговувати банк партнера Путіна

Міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard без повідомлень перестали надавати послуги з проведення платіжних операцій клієнтів банку «Росія», проти якого напередодні влада США ввела санкції, передає «Газета.Ru».

При цьому сам банк заявляє про те, що не вводив ніяких обмежень на здійснення операцій по пластикових картах. «Керівництво з розумінням ставиться до труднощів, що виникли у клієнтів в даній ситуації, і запевняє, що робить все можливе для їх вирішення», - йдеться в повідомленні банку.

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Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав розпорядження, яке дозволяє США ввести санкції щодо ключових секторів російської економіки.

