Обама наділив владу США великими можливостями вводити санкції проти Росії - Мінфін США

США планують збільшити тиск на економіку Росії, щоб показати їй наслідки порушення норм міжнародного права. Про це заявив міністр фінансів США Джейкоб Лью, передає «Газета.Ru».

«Санкції, оголошені 20 березня, будуть мати серйозні наслідки, вони посилають чіткий сигнал російському уряду, що його недавні дії по підриву суверенітету і територіальної цілісності України не залишаться без відповіді», - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну США.

«Указ президента США наділяє нас далекосяжними можливостями вводити санкції щодо юридичних та фізичних осіб в ключових секторах російської економіки, таких як фінанси, енергетика, металургія, гірничодобувна, інжинірингова галузі, а також у сфері оборони та супутніх галузях», - підкреслив Лью.

За його словами, це надає США широкі інструменти для того, щоб підкреслити майбутній вибір, що стоїть перед російським керівництвом.

«В той час, коли шлях до дислокації залишається відкритим для Росії, ми готові зробити додаткові кроки, щоб продемонструвати, що порушення міжнародного права має свою ціну», - резюмував Лью.