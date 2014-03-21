Яценюк і Фюле обговорили підготовку торговельної частини асоціації з ЄС

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та європейський комісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле обговорили підготовку українською стороною торговельної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це йшлося під час їхньої зустрічі у Брюсселі.

Також сторони обговорили ситуацію в Україні, шляхи підтримки зусиль уряду України з метою здійснення реформ, необхідних для наближення до європейських стандартів.

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Під час зустрічі йшлося про боротьбу з корупцією, фінансово-економічну стабілізацію в Україні, посилення торгово-економічних зв'язків шляхом відкриття ринку Європейського союзу для українських товарів, зазначається в повідомленні.

Фюле привітав останні рішення України, пов'язані з виконанням Україною критеріїв плану дій щодо без візового режиму з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз та Україна сьогодні підпишуть політичну частину Угоди про асоціацію.