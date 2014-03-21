Долар на міжбанку піднявся до 10,60 грн

У п'ятницю, 21 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 10,3000/10,6000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування євро-гривні пішли вгору до 14,1850/14,6005.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,2825/0,2908.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3774/76 (четвер - 1,3829/31).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 10,3500/10,4000 грн/дол. із 10,2800/10,3800 грн/дол. на 12:00.

Нацбанк у четвер на ринок не виходив.