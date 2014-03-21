Медведєв: Україна винна Росії $11 млрд за денонсацію харківських угод

Так звані харківські угоди з президентом України Віктором Януковичем підлягають денонсації. Про це доповів прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв президенту РФ Володимиру Путіну на засіданні Радбезу РФ, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За його словами, у Росії виникає упущена вигода у розмірі 11 млрд доларів.

"Вважаю, що абсолютно правомірно поставити питання про відшкодування цих коштів з бюджету України, що можна зробити в судовому порядку, базуючись на нормах денонсованої угоди", - запропонував Медведєв.

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"Це, звичайно, жорсткі заходи, але, з іншого боку, немає документа, але є здійснений нами платіж. І наші українські партнери повинні розуміти, що просто так ні за що не платять", - зазначив російський прем'єр.