Медведєв оцінив борг України перед Росією в $16 млрд

Борг України перед Росією становить 16 мільярдів доларів, доповів президентові РФ Володимиру Путіну прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на засіданні Ради безпеки РФ.

"Україна має досить значний борг перед Російською Федерацією, як державний, так і корпоративний. Вважаю, що ми такі гроші не можемо втрачати з урахуванням того, що наш бюджет теж має свої труднощі", - сказав Медведєв і запропонував розглянути ці питання, передає РІА Новости.

"Включаючи 3 мільярди позики, які ми їм нещодавно надали, у відповідності з вашими домовленостями, у вигляді купівлі єврооблігаційної позики. І накопичену заборгованість "Газпрому" - близько 2 мільярдів доларів, - перерахував російський прем'єр. - Таким чином, сукупний обсяг зобов'язань розростається до дуже значної суми".

Президент уточнив: "11 і 5 мільярдів доларів?" "Так, - підтвердив глава уряду, - 16 мільярдів доларів".

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Нагадаємо, що сьогодні Медведєв заявив, що харківські угоди по газу з РФ, за якими Україна отримала знижку на російський газ у розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів, підлягають денонсації, а Київ повинен відшкодувати Москві 11 мільярдів доларів.