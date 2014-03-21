Московський суд заарештував рахунки Roshen в Росії на суму майже 800 млн гривень

«Проти російських підприємств Корпорації ROSHEN за ініціативою Холдингу «Об'єднані кондитери» (Москва) порушено кримінальну справу. Постановою Тверського районного суду Москви в рамках цивільного позову по вищевказаній кримінальній справі 14 березня 2014 року накладено арешт на всі кошти російських підприємств корпорації Roshen.... Сума грошових коштів, на які накладено арешт, становить 2,8 млрд рублів», - сказано в повідомленні.

При цьому в компанії відзначили, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках компанії в Росії, були призначені виключно для здійснення господарської діяльності на території цієї країни. Сьогодні, коли вони заарештовані, Roshen виявився позбавленим можливості оплачувати поставки сировини, займатися виробництвом, продовжувати будівництво нової виробничої площадки, а також виплачувати податки.

«У зв'язку з накладенням арешту на всі грошові кошти цих підприємств, корпорація Roshen не має можливості продовжувати здійснення господарської діяльності на території Росії», - заявили в компанії.

У корпорації також підкреслили, що за період діяльності компанії в Росії, вона постійно інвестувала в розвиток виробництва, а також розпочала будівництво нових потужностей в Липецькій області, введення в експлуатацію яких дозволило б збільшити обсяг виробництва компанії в 1,5 рази.

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«В лютому 2014 року був проведений черговий запуск нової лінії, велося інтенсивне будівництво нової площадки з плановим запуском в 2014 році. Тільки за останні чотири роки обсяг інвестицій у будівництво склав більше 9 мільярдів рублів», - відзначили в Roshen.

Крім того, враховуючи останні дії російських правоохоронних органів на підприємства корпорації в Липецьку, які фактично заблокували їх роботу, провели обшук і вилучили документацію, Roshen заявляє про рейдерське захоплення своїх активів у Росії.

«Опинившись у такій ситуації і не отримавши жодних роз'яснень, корпорація Roshen на сьогоднішній день може зробити лише один висновок, що на її російських підприємствах здійснюється рейдерське захоплення, так як розмір вимог, зазначений у цивільному позові в кримінальній справі, не відповідає логіці закону та економіки», - сказано в заяві компанії.

При цьому в компанії повідомили, що крім блокування роботи Липецької кондфабрики силовиками, перевірки російських підприємств корпорації почали Федеральна податкова служба, Федеральна митна служба, Державна інспекція праці, Федеральна служба по екологічному, технологічному і атомному нагляду, а також проти них порушено справу Управлінням Федеральної антимонопольної служби по Липецькій області.

Разом з тим Roshen заявляє про готовність докласти всі зусилля для того, щоб повернути кошти, на які накладено арешт для того, щоб виконати зобов'язання перед постачальниками сировини та обладнання, а також своєчасно виплати заробітної плати працівникам підприємств.

«Однак, впевненості в можливості успішно реалізувати поставлену мету компанія не має», - наголосили у корпорації.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня співробітники російської поліції заблокували і захопили приміщення Липецької кондитерської фабрики Roshen. Представники російських правоохоронних органів не пред'явили ніяких документів, які б надавали їм право увірватися на територію підприємства і припиняти виробництво. Керівництво компанії Roshen не отримував ніяких офіційних повідомлень або попереджень, які могли б стати причиною незаконного втручання в їх діяльність.

20 березня Міністерство закордонних справ і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України звинуватили владу в Росії незаконної конфіскації виробничих потужностей Липецької кондитерської фабрики Roshen, заявивши, що захоплення підприємств корпорації в РФ є логічним продовженням політично вмотивованої кампанії, яка почалася проти українського інвестора ще в минулому році, коли Росспоживнагляд заборонив експорт продукції компанії країну.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen належить народному депутату і мільярдерові Петра Порошенка, який активно підтримував Євромайдан.