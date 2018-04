Росіяни вже відчули перші результати санкцій: Visa та MasterCard заблокували карти

Вранці в п'ятницю, 21 березня, пересічні громадяни Росії відчули на собі, що означають "нешкідливі" санкції, введені напередодні США щодо списку офіційних осіб і бізнесменів РФ, а також деяких кредитних організацій, повідомляє NEWSru.com.

Міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати картки деяких банків згідно з рішенням Мінфіну США.

"У Росії помилково вважали, що ми зупинимося на санкціях, оприлюднених у понеділок. Цього не сталося. Ми не зупинимося на санкціях, оприлюднених сьогодні. Ми готові йти далі", - заявило джерело в Білому домі. В адміністрації президента США Барака Обами заявили, що це далеко не кінець; Вашингтон налаштований рішуче і має намір в координації з союзниками ЄС прийняти "ще більш руйнівні економічні дії, які матимуть значний вплив на російську економіку".

Отже, серед перших потерпілих - клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "Інвесткапіталбанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.

Ці російські кредитні організації внесені в так званий лист Specially Designated Громадяни List - список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США. Включення в цей список означає блокування усіх американських активів банків і заборона на здійснення всіх операцій з будь-яких закордонних рахунків. Крім того, існує "правило 50%", згідно з яким під санкції підпадають всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє 50% акцій.

Нагадаємо, напередодні санкції проти РФ ввів і Євросоюз, розширивши оприлюднений 17 березня санкційний список щодо низки офіційних осіб Росії і Криму. Брюссель збільшив цей перелік з 21 до 33 осіб. Зазначеним у списках особам на півроку заборонений в'їзд у ЄС. Крім того, Євросоюз має намір заморозити їхні рахунки, якщо такі виявляться в європейських банках.

Після введення санкцій Мінфіну США проти банку "Росія", який контролюють бізнесмени, наближені до президента Володимира Путіна, міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговування карт, емітованих банком "Росія". У Вашингтоні впевнені, що "Банк "Росія" - це персональний банк Путіна, тісно пов'язаний з вузьким колом найближчих радників президента".

Контрольний пакет акцій банку "Росія" належить людям, зазначеним у "чорному списку" США - Юрію Ковальчуку належить 40% акцій банку, Дмитру Горєлову і Миколі Шамалову - по 10,5%, Геннадію Тимченку - 8%, Олексію Мордашову - 6%, а структурам "Газпрому" - близько 16%.

В офіційному повідомленні банку "Росія" зазначається, що клієнти, які мають картки платіжних систем VISA і MasterCard, можуть отримати кошти без всяких обмежень в банкоматах банку "Росія", "Собінбанку" чи Об'єднаної розрахункової системи.

Кореспондентські рахунки банк відкривав тільки в двох американських банках - The Bank of New York Mellon, JP Morgan Chase Bank і в підрозділі Deutsche Bank в США. Інші банки-партнери знаходяться в Європі - рахунки банк "Росія" тримав в "дочці" банку ВТБ у Франції, Commerzbank AG, "дочці" "Газпромбанку" у Швейцарії, "дочці" ВТБ на Кіпрі (Russian Commercial Bank), і Deutsche Bank в Німеччині.

Банк обслуговує близько 24 тисяч корпоративних і 470 тисяч приватних клієнтів. Партнерами банку в рамках зарплатних проектів є найбільші російські компанії, серед яких МРСК Центро, Російські залізниці, Центртелеком, ФГУП "Пошта Росії", "Сургутнефтегаз", Росгосстрах, МТС, Вимпелком, РЕСО-гарантія і т.д. Банк обслуговує значну частину бізнесу "Газпрому" - насамперед групу "Газпром міжрегіонгаз" і "Газпром енергохолдинг".

Втім, як упевнені експерти, санкції США не завдадуть великої шкоди банку "Росія", а от якщо їх повторить ЄС, то ефект буде значно сильнішим і може зачепити 22% активів банку.

З цієї причини ЦБ Росії вже заявив, що "за необхідності будуть вжиті відповідні заходи з підтримки кредитної організації та надійний захист інтересів вкладників і кредиторів".

АБ "Росія" належить "Собінбанк". Тому його клієнти також зіткнулися з перебоями в обслуговуванні банківських карток у торговій мережі та банкоматах сторонніх банків. Банк закликав клієнтів користуватися банкоматами ВАТ "Собінбанк" і ОРС для зняття готівки. А клієнтам банку, які перебувають за кордоном, пропонується звернутися в банк за телефоном.

Ці заходи стосуються проведення платежів. Зняття коштів у банкоматах банку можливе без обмежень. Співробітникам банку в листі повідомили, що проблем з ліквідністю у банку немає, і якщо є необхідність у готівкових, то їх можна зняти в банкоматах. При цьому керівництво банку просить не створювати черги біля банкоматів та кас і знімати гроші до відкриття або після закриття офісів.

Клієнти банку, які мають картки платіжних систем Visa і MasterCard, можуть отримати кошти без всяких обмежень в банкоматах банку "Росія", Собінбанку або Об'єднаної розрахункової системи.

Ще одна фінансова установа СМП Банк належить братам Ротенбергам, які внесені в санкційний список США. Платіжні системи Visa і MasterCard заблокували безготівкові транзакції за його картками.

Клієнти банку можуть знімати готівку в банкоматах, але всі безготівкові транзакції не можуть бути проведені. У банку підкреслили, що будуть намагатися врегулювати ситуацію з платіжними системами.

Клієнти банку "Фінсервіс" також відчувають проблеми в обслуговуванні банківських карт.

"Інформуємо вас, що в даний час можливі перебої в обслуговуванні банківських карт ВАТ "Банк Фінсервіс" в торгових мережах та сторонніх банкоматах", - йдеться в повідомленні банку. Готівкові грошові кошти клієнти можуть отримати без обмежень у банкоматах банку "Фінсервіс", Собінбанку, АБ "Росія", а також у банкоматах, що входять в НКО "Об'єднана розрахункова система" (ОРС).

"Інвесткапіталбанк" (Уфа), контрольований братами Ротенбергами, також має проблеми в роботі процесингового центру - картки міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard, емітовані банком, не приймаються в торгових мережах.