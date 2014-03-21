Зовнішній борг України зріс до $142,5 млрд

За інформацією НБУ, у четвертому кварталі 2013 року зростання валового зовнішнього боргу України становило 4,798 млрд дол., або 3,48%.

Станом на 1 січня 2014 року на сектор загального державного управління припало 29,922 млрд дол., або 20,99% валового зовнішнього боргу. Зростання боргу сектору загального держуправління у 2013 році становило 2,589 млрд дол., або 9,47%, зокрема у четвертому кварталі — 2,642 млрд дол., або 9,69%.

На банки припало 22,555 млрд дол., або 15,83% боргу. Зростання боргу банківського сектору за рік становило 1,002 млрд дол., або 4,65%, зокрема у четвертому кварталі — 1,362 млрд дол., або 6,43%.

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На органи грошово-кредитного регулювання припало 1,775 млрд дол., або 1,25% боргу. Борг органів грошово-кредитного регулювання за рік знизився на 3,078 млрд дол., або на 63,42%, зокрема у четвертому кварталі — на 840 млн. дол., або на 32,12%.

На решту секторів припало 79,425 млрд дол., або 55,73% боргу. Зростання боргу інших секторів за рік становило 6,992 млрд дол., або 9,65%, зокрема у четвертому кварталі — 1,652 млрд дол., або 2,12%.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) на кінець минулого року становили 8,843 млрд дол., або 6,20% боргу. Борг за прямими інвестиціями у 2013 році знизився на 50 млн дол., або на 0,56%, зокрема у четвертому кварталі — 18 млн. дол., або 0,20%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг валового зовнішнього боргу України у січні-вересні 2013 року зріс на 2,7 млрд дол. - до 137,7 млрд дол., що становить 77,3% ВВП.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за 2013 рік зросла на 8,583 млрд дол., або на 13,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд у гривневому еквіваленті).