Японія виділить Україні $1 млрд допомоги

Японія має намір виділити Україні 1 млрд дол. у вигляді кредитів та іншої допомоги для поліпшення фінансового становища країни, повідомляє японський телеканал NHK з посиланням на прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

«Японський уряд вирішив запропонувати кредити та іншу допомогу, щоб допомогти Україні покращити своє фінансове становище і інфраструктуру», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що прем'єр-міністр Абе планує оголосити про допомогу Україні на зустрічі «Великої сімки».

«Очікується, що зустріч відбудеться в кулуарах саміту з ядерної безпеки у Нідерландах наступного тижня», - сказано в повідомленні японського телеканалу.

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Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна і Європейський Союз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.

Світовий банк у рамках надання фінансової допомоги для підтримки проведення реформ в Україні готовий виділити до 3 млрд дол. у 2014 році.

У той же час, США можуть збільшити пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 1 млрд дол. ще на 600 млн дол.