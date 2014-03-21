Фонд гарантування обіцяє повернути гроші вкладникам проблемних банків

«Згідно з Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, протягом місяця з дня прийняття рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних і початок процедури виведення банку з ринку уповноваженою особою фонду проводиться аналіз бази даних про вкладників неплатоспроможного банку, порівняння інформації на цілковиту відповідність даними з копій документів вкладників у справах щодо відкриття рахунків», - йдеться в повідомленні фонду.

Фонд закликав вкладників не хвилюватися, оскільки обов'язково поверне їм кошти за вкладами в цих банках, і нагадав, що протягом 15 років свого існування завжди виконував зобов'язання перед вкладниками.

Також повідомляється, що фонд докладає максимум зусиль для обробки значних обсягів інформації та формування реєстрів вкладників для виплати відшкодування в найкоротші терміни.

Фонд нагадав, що для отримання своїх коштів вкладнику необхідно буде з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера звернутися до банку-агента, інформація про який, а також про порядок і терміни виплат буде доступна найближчим часом на сайті фонду і банків.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів з 14 березня ввів тимчасові адміністрації в банках «Форум» і «Меркурій» строком на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на основі рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними.

Раніше, 3 березня, Фонд ввів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанк» і «Реал Банк», 17 січня - у банку «Даніель». Таким чином, з початку поточного року тимчасова адміністрація введена в 5 банках.

Також фонд нині продовжує ліквідацію банків «Таврика», «Ерде Банк», «Базис», «Інноваційно-промисловий банк», «Столиця», «Соцком Банк», «Володимирський», «Діалогбанк», але виплати вкладникам цих банків, які покладено відшкодувати за рахунок коштів фонду, здійснено практично на 100 %.

Фонд продовжив ліквідацію банку «Таврика», яка проводиться з 21 березня 2013 року, до 20 березня 2015 року. Всього за період дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку до 1 лютого поточного року його вкладники отримали 1,820 млрд грн, або 99,5 % суми, що підлягає виплаті з Фонду гарантування вкладів.

Нагадаємо, що в період тимчасової адміністрації банку вкладники можуть отримати кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками, з відсотками на дату визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.