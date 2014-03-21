Кубів сподівається завершити переговори з МВФ через 2 дні

Про це повідомив журналістам голова НБУ Степан Кубів під час круглого столу в Києві.

«Ми зараз проводимо дискусії щодо параметрів, які стосуються безпосередньо Національного банку. Ми працюємо у суботу і неділю, щоб у найближчі два дні, на початку наступного тижня, ми вийшли на закінчення обговорення меморандуму. І ми це зробимо, як обіцяли», - сказав Кубів, кажучи про поточний стан справ переговорної місії Міжнародного валютного фонду в Києві.

Як повідомив голова НБУ, він тільки що зустрічався з представниками МВФ. За його словами, Фонд відзначив, що співпраця з українською владою була «відмінною».

«Комплексна програма реформ уряду охоплює широке коло питань, і для забезпечення подальшого прогресу в обговоренні програми необхідно провести роботу», - процитував Кубів заяву МВФ.

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