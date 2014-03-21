Наглядова рада “Ощадбанку” призначила Пишного головою правління

Наглядова рада державного “Ощадбанку” призначила Андрія Пишного на посаду голови правління банку, повідомила прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, в даний момент кандидатура Пишного проходить узгодження в Національному банку України.

“До погодження кандидатури виконуючим обов'язки голови правління “Ощадбанку” призначений Денис Кірєєв”, - йдеться в повідомленні.

Пишний є першим заступником голови парламентського комітету з питань регламенту. З грудня 2004 по травень 2005 року виконував обов'язки голови «Ощадбанку»

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Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі. З березня 2011 року по теперішній час правління банку очолює Сергій Подрєзов.

