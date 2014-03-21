Гривня впала до 11 грн за долар

У п'ятницю, 21 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 10,8000/11,0000 грн/дол. з 10,5000/10,6000 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 14,8850/15,1665 грн/євро порівняно з 14,4820/14,6255 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3765/1,3805.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,2905/0,2946 грн/рубль проти 0,2885/0,2914 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,3000 (+0.1835).

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 20 березня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 10,3500/10,4000 грн/дол., щодо євро - на рівні 14,2375/14,3125 грн/євро, щодо російського рублю - на рівні 0,2860/0,2875 грн/рубль.