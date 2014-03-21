Володимир Кротюк став першим заступником голови Нацбанку

Володимир Кротюк призначений на посаду першого заступника голови Національного банку України і буде курирувати банківський нагляд, юридичну службу і фінансовий моніторинг, повідомив сьогодні журналістам голова НБУ Степан Кубів під час круглого столу в Києві.

«Сьогодні представлені суттєві кадрові зміни. Кротюк Володимир Леонідович став першим заступником голови Національного банку», - сказав Кубів.

За його словами, Кротюк буде курирувати банківський нагляд, юридичну службу НБУ та фінансовий моніторинг.

«Ви побачите в цьому напрямку дуже багато нових облич», - додав він.

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