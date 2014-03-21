Україна до 2020 року зможе сама забезпечити себе газом - Держдеп США

Україна до 2020 року зможе сама себе забезпечувати газом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав спеціальний посланник і координатор Державного департаменту США з питань міжнародної енергетики, колишній посол США в Україні Карлос Паскуаль.

«Україна - це країна з великими енергоресурсами, потенціал України (зараз Україна видобуває понад 20 млрд куб. м газу в рік) досить значний, вона може збільшити ще на 30% видобуток за наступні 5 років, особливо, враховуючи ті контракти, які були підписані з такими компаніями, як “Chevron” “Shell” “Eni”, - підкреслив він.

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Також Паскуаль зазначив, що «в результаті збільшення видобутку з існуючих свердловин і з нових родовищ, які можуть принести додаткові 12 млрд куб. м на рік, і якщо в Україні є можливість розробити плани (реверсних) поставок енергетики з Заходу, то до 2020 року Україна може бути в ситуації, коли вона буде самодостатньою, якщо говорити про газовий сектор - це буде історичним моментом для України».

