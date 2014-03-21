Кубів запевняє, що Нацбанк контролює ситуацію в Криму

Станом на сьогодні ситуація в банківській системі Криму контролюється Національним банком України повною мірою, повідомив журналістам голова НБУ Степан Кубів.

«Станом на сьогодні і на вчора повністю контрольована ситуація в Криму, нами, як Національним банком», - сказав Кубів.

За словами голови НБУ, фінансові проблеми у банків і в громадян виникли в результаті дій «самозваного» уряду. «Маючи комунікації з ними, ми прийняли людське рішення. Студенти не винні, вони повинні отримувати стипендії... пенсіонери мають отримувати пенсії. А ажіотаж, створений рублем, спричинив відповідну проблематику», - додав він.

Кубів зазначив, що вчора за рішенням правління НБУ створено робочу групу, яка складе «матрицю, часову лінійку», і регулятор запропонує кроки для вирішення проблеми банківської системи Криму найближчим часом.

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