Росія пригрозила відмовитися від Visa і MasterCard

Голова комітету Держдуми Росії з фінансового ринку Наталя Бурикіна заявила, що американські платіжні системи Visa і MasterCard, які припинили співпрацювати з низкою російських банків, можуть позбутися права на роботу в Росії, повідомляють «Известия».

«Ми будемо тримати це питання на контролі, незрозуміло, на якій підставі санкції торкнулися банку «Росія». Якщо ситуація не зміниться, не виключено, що Росія в результаті відмовиться від послуг Visa і MasterСard і перейде на вітчизняні платіжні системи. Тоді необхідно буде вносити зміни в російське законодавство, тобто в закон «Про національну платіжну систему», - заявила Бурикіна.

На думку начальника аналітичного управління банку БКФ Максима Осадчого, ескалація «фінансового конфлікту» вкрай небезпечна для обох країн.

«Жодна з національних платіжних систем в даний час не в змозі компенсувати відхід з російського ринку найбільших міжнародних платіжних систем. Тим не менш, у випадку заборони діяльності американських платіжних систем частково замінити Visa і MasterCard в Росії можуть національні платіжні системи «Універсальна електронна карта», «Золота Корона» і UnionCard», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати картки деяких банків згідно з рішенням Мінфіну США. Серед перших потерпілих - клієнти банків АКБ "Росія", "Собінбанк", "Інвесткапіталбанк", СМП Банк, "Фінсервіс" та інші.

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Ці російські кредитні організації внесені в так званий лист Specially Designated Громадяни List - список громадян і компаній, до яких застосовуються санкції США. Включення в цей список означає блокування усіх американських активів банків і заборона на здійснення всіх операцій з будь-яких закордонних рахунків. Крім того, існує "правило 50%", згідно з яким під санкції підпадають всі організації, в яких фігурант переліку Мінфіну США володіє 50% акцій.

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Центральний банк РФ вже зробив заяву, що за необхідності надасть підтримку банку «Росія», а санкції США не вплинуть на його фінансову стійкість.