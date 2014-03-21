Кубів вважає, що зараз не час для оподаткування доходів за вкладами

Про це повідомив журналістам голова Національного банку України Степан Кубів в ході круглого столу в Києві.

«Хочу сказати щодо питання оподаткування депозитів. Яка моя позиція. З одного боку, це потрібно начебто робити. Але я ставлю собі запитання, чи потрібно це робити зараз», - сказав Кубів. За його словами, вкладники вже зазнали втрат внаслідок девальвації гривні та зростання споживчих цін.

Голова НБУ повідомив, що на сьогодні веде консультативні переговори з цього питання з міністром фінансів і міністром економіки. «Наша позиція не повністю збігається, я сьогодні поінформував керівників фракцій (у парламенті - УНІАН). Дискусія продовжиться. Це треба робити, але в перспективі», - зазначив він.

Голова НБУ наголосив , що приймати такі рішення можна тільки після проведення дискусій з журналістами, вкладниками, асоціаціями та бізнесом. На його думку , можна було б оголосити амністію. «Наприклад, для громадян, які принесуть свої заощадження в банки до 1 травня. Такі депозити в 2014 році не оподатковуватимуться», - запропонував Кубів.