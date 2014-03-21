Нацбанк позбавить ліцензій кілька банків - конвертаційних центрів

Національний банк України має намір позбавити ліцензій банки – конвертаційні центри, чисельність яких становить близько десяти, повідомив у п'ятницю журналістам голова НБУ Степан Кубів під час круглого столу в Києві.

«Щодо конвертаційних центрів. До речі, їх з десяток. Не 48, як називали, не 52, а 10, плюс-мінус 2. Зараз працює перевірка Національного банку. Ми, дійсно, заберемо у них ліцензії, разом з правоохоронними органами, оскільки закон про банки і банківську діяльність цього не дозволяє», - сказав Кубів.

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За його словами, обіг готівки за цими банками за минулий рік становив 146 млрд грн.

Голова НБУ повідомив, що провів індивідуальні бесіди з керівником кожного з банків, і попередив, що з ними буде. «Відповідні фіскальні органи одержали інформацію і займатимуться. Я б відзначив на перспективу: хто займається нечесною роботою - буде без роботи», - наголосив Кубів. Також він відзначив, що у кожному випадку «адміністративного виховання» зміг побачити реальних власників банків, що є великою проблемою для багатьох банків України.

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