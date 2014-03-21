Яценюк розповів, коли ЄС перерахує гроші Україні

Європейський Союз ухвалив рішення збільшити макрофінансову допомогу Україні на 1 млрд євро - до 1,610 млрд євро, причому кінцевий рахунок зарахування цих коштів - кінець квітня - початок травня, повідомив журналістам у п'ятницю прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Європейський союз прийняв рішення про збільшення макрофінансової допомогиУкраїні з 610 млн євро до 1,610 млрд євро. Мова йде про більш ніж два мільярди американських доларів, які прийдуть на рахунок українського уряду для стабілізації економічної ситуації», - сказав глава уряду. - «Остаточний термін зарахування коштів - кінець квітня - початок травня».

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