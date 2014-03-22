Британський прем'єр не виключає арешту рахунків Абрамовича

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон повідомив, що рахунки російського бізнесмена Романа Абрамовича, який володіє лондонським футбольним клубом "Челсі", можуть бути заморожені, повідомляє «Дзеркало тижня».

"Ми не виключаємо, що таким заходам можемо бути підданий хто завгодно. Але підкреслю, що подібного покарання піддасться тільки той, хто мав пряме відношення до подій в Україні", - наводить слова Кемерона The Telegraph.

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Нагадаємо, що президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей заявив, що можливі цільові економічні санкції щодо Росії в разі подальших дій РФ щодо дестабілізації ситуації в Україні торкнуться всіх сфер співробітництва.

Напередодні президент США Барак Обама підписав указ, який розширює санкції щодо Росії. Ці санкції торкнулися найближчого оточення Володимира Путіна.