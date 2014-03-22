Швейцарський Credit Suisse виплатить $885 млн для зняття претензій у США

Швейцарський банківський гігант Credit Suisse виплатить $885 млн для зняття претензій з боку Федерального агентства з фінансування житла (ФАФЖ) США, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Agence France-Presse.

Позов був поданий ще в 2011 році. За твердженням ФАФЖ, Credit Suisse, а також ще 16 банків, незаконним шляхом продавали іпотечні цінні папери компаній Fannie Mae і Freddie Mac, які в даний час знаходяться під контролем уряду США.

В результаті цих маніпуляцій іпотечні компанії понесли значні збитки, а на їхню підтримку в роки кризи були витрачені гроші американських платників податків.

У 2008 році американський уряд був змушений узяти компанію під свій контроль і з тих пір витративв на її порятунок близько $170 млрд.

Credit Suisse виплатить $651 млн Fannie Mae і $234 млн - Freddie Mac.