Канада приєдналася до санкцій США проти банку «Росія»

Канада слідом за США ввела санкції проти відкритого акціонерного товариства «Акціонерний банк «Росія», повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters.

«Разом з нашими міжнародними союзниками, наш уряд має тверду позицію щодо підтримки України», - заявив прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер.

Після введення санкцій з боку США Visa і MasterCard без повідомлень перестали надавати послуги клієнтам банку «Росія». При цьому у кредитній організації висловили здивування щодо інформації, що з'явилася, про можливі санкції проти банку.

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Президент Росії Володимир Путін і голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров висловили намір відкрити рахунки в АКБ «Росія», щоб підтримати фінансову організацію.

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