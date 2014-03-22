Екс-главу підрозділу «Сєвєрсталі» звинувачують у США в приховуванні податків

Суд в США пред'явив звинувачення в приховуванні податків колишньому керівнику американського підрозділу російської компанії «Сєвєрсталь» (Severstal Inc) Віктору Ліпухіну, повідомляє в суботу агентство Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства юстиції США.

Згідно з матеріалами справи, на яке посилається агентство, 50-річний бізнесмен, який є громадянином Росії, в 2002 році разом з партнером відкрив рахунок у найбільшому швейцарському банку UBS, на цей рахунок були переведені більше 47 мільйонів доларів з іншого рахунку в UBS на Багамах, потім здійснювалися транзакції на рахунок другої особи. Згодом власником другого рахунку став Ліпухін.

Всього на балансі рахунків Ліпухіна з 2003 по 2006 роки перебувало 3,9 мільйона доларів до 7,4 мільйона доларів, які, за даними американських юристів, приховувалися від оподаткування. Звинувачення було висунуто федеральним судом у Міссурі, передає РИА Новости.

У Мін'юсті вважають, що Ліпухін використовував офшорні рахунки, щоб не повідомляти про свої доходи, які підлягають оподаткуванню.