Яценюк назвав чотири напрямки співробітництва з Німеччиною

Україна і Німеччина мають намір активно розвивати співробітництво в енергетичній, військово-технічній сфері, в боротьбі з корупцією і створенні ринкових умов для залучення інвестицій, заявив у ході зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк подякував уряду Німеччини за підтримку України і допомогу в підготовці і підписанні політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Це те, чого чекали мільйони українців, і наше завдання спільно виконувати цю угоду», - сказав Яценюк. «Хочу подякувати Німеччині за чітку позицію щодо українського суверенітету і територіальної цілісності і за те, що підписання Угоди в Брюсселі все-таки відбулося. Від позиції Німеччини дуже багато залежало», - підкреслив він.

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Яценюк зазначив, що Україна і Німеччина мають 4 важливих питання співробітництва. «Перше питання – питання енергетичної безпеки. Нам потрібні реверсні поставки газу з боку країн Європейського Союзу для того, щоб забезпечити енергетичну безпеку України», - сказав Яценюк.

Друге питання, за словами прем'єр-міністра України, - питання боротьби з корупцією. «Створення антикорупційного бюро і технічна допомога з боку Німеччини у боротьбі з корупцією і щодо покарання всіх винних у відмиванні коштів і розкраданні України є дуже важливим», - сказав глава уряду України.

Третє питання порядку денного українсько-німецьких відносин – демонополізація економіки і створення ринкових умов для залучення інвестицій, у першу чергу з Німеччини.

«Четверте питання – питання військово-технічної співпраці для допомоги в переоснащенні і зміцненні Збройних сил України», - зазначив Яценюк.

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У свою чергу, Франк-Вальтер Штайнмайер заявив, що Німеччина підтримуватиме процес реформ в Україні і вітає роботу українського уряду, зокрема у сфері подолання корупції і вирішення питань безпеки громадян.