Україна хоче відновити переговори про зону вільної торгівлі з Канадою

Україна розраховує відновити переговори щодо створення зони вільної торгівлі з Канадою, а також одержати технічну допомогу від Канади в обсязі близько 200 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході зустрічі з прем'єр-міністром Канади Стівеном Харпером прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Ми звернулися до уряду Канади з пропозицією відновити переговори щодо формування зони вільної торгівлі з Канадою, які були перервані два роки тому», - сказав Яценюк.

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Він подякував уряду Канади за фінансову допомогу. «Ми дякуємо уряду Канади за рішення про виділення 200 млн дол. фінансової допомоги Україні. Допомога буде прив'язана до отримання кредиту України з боку Міжнародного валютного фонду", - сказав Яценюк.