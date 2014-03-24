Конгрес США сьогодні розгляне питання про надання Україні $1 млрд

У Конгресі США сьогодні буде винесено на голосування кілька законопроектів, які передбачають надання Україні позикових гарантій у розмірі близько 1 млрд доларів та військової допомоги.

Як передає Радіо Свобода, про це повідомила у Києві сенатор США Келлі Ейотт.

За її словами, дислокація військ США на території України виключена, однак Вашингтон може надати Україні стрілецьку зброю, амуніцію, паливо та інші засоби для оборони країни.

Сенатор додала, що, надаючи військову допомогу Україні та запроваджуючи проти Росії економічні та політичні санкції, США забезпечують виконання Будапештського меморандуму.

Своєю чергою конгресмен Стівен Лінч наголосив, що невиконання Росією положень Будапештського меморандуму створює дуже небезпечний міжнародний прецедент.

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«Будапештський меморандум порушений стороною, яка б мала б гарантувати його виконання. Вдумайтеся, який сигнал отримують інші країни, які ми просимо відмовитися від ядерної зброї! І якщо ми залишимо цю ситуацію просто так, це означатиме, що свою територіальну цілісність не можна гарантувати без наявності ядерної зброї – це неправильно!» – сказав Лінч.

Будапештська угода – Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – міжнародний договір, укладений 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією і Великою Британією про без’ядерний статус України. Угода була підписана в Будапешті і містить пункти, що надають Україні гарантії її суверенітету і безпеки.

Міжнародне співтовариство засудило анексію Криму Росією. Москві вказували на зобов’язання за Будапештським меморандумом.