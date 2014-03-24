Долар на міжбанку піднявся до 11,20 грн
10:22, 24 березня 2014Фінанси
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Американська валюта на відкритті міжбанку перевищила позначку 11,00 грн.
Долар продовжує падати
У понеділок, 24 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань до 10,7000/11,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.
Котирування євро-гривні пішли вгору до 14,7615/15,4535.
Ціни на російську валюту піднялися до 0,2960/0,3099.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3797/99 (п'ятниця - 1,3774/76).
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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 21 березня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 10,8000/11,0000 грн/дол.
Нацбанк на ринок у п'ятницю не виходив.
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