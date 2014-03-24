Міндоходів звільнило керівників Київської та Південної митниць

Наказом від 12 березня звільнено першого заступника міністра доходів і зборів України

Міністерство доходів і зборів України своїми наказами №553 і №554 звільнив із займаних посад керівника Київської міжрегіональної митниці Сергія Гілу і керівника Південної митниці Володимира Григор'єва.

Про це йдеться в повідомленні Міндоходів, текстом якого володіє УНІАН.

«Оприлюднена деякими ЗМІ інформація про те, що Сергій Гіла є чинним начальником Київської митниці Міндоходів, не відповідає дійсності, - йдеться у повідомленні. - Офіційно інформуємо про те, що Сергій Гіла був звільнений з посади начальника Київської митниці з наказом Міністерства доходів і зборів від 11 березня. Також офіційно інформуємо, що іншим наказом від 11 березня звільнений з посади начальника Південної митниці Володимир Григор'єв».

Крім того, у Міндоходів повідомили, що наказом від 12 березня з посади першого заступника міністра доходів і зборів України звільнено Степана Дериволкова.

Довідка УНІАН. Київська та Південна митниці увійшли до складу митної служби міністерства доходів і зборів України в рамках об'єднання Податкової і Митної служб у Міністерство доходів і зборів України у грудні 2012 року. У березні 2014 року Кабмін за рекомендацією Верховної Ради України ухвалив рішення про розформування міністерства і створення окремих підрозділів Податкової та Митної служб, а також служби фінансових розслідувань. Крім того, Кабмін створив ліквідаційну комісію Міндоходів, яку очолив куратор податкового напрямки Ігор Білоус.