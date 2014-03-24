Гривня зміцнилася до 10,90 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 10,7000/11,2000, до 12:00 звузився спред 10,7000/10,9000, повідомляє "Інтербізнесконсалтинг".

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2960/0,3099, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2960/0.3016. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 36.1290 (-0.1355).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3797/99, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 14,7615/15,4535, до 12:00 ціни пішли вниз 14,7385/15,1665.