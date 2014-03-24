Активи банків України за місяць зросли на 70 млрд гривень

Активи банків України в лютому 2014 року порівняно з січнем зросли на 70 млрд грн, або на 5,74%, - до 1,29 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у лютому 2014 року порівняно з січнем зросли на 6,07%, або на 82 млрд грн, - до 1,433 трлн грн.

За вказаний період зобов'язання банків зросли на 8,16%, або на 83,6 млрд грн, - до 1,109 трлн грн, тоді як капітал банків знизився на 6,97%, або на 13,6 млрд грн, - до 181,679 млрд грн.

Станом на 1 березня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк, зокрема один - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, за січень 2014 року активи банків знизилися на 58,253 млрд грн, або на 4,56%, - до 1,220 трлн грн, загальні активи банків - на 4,07%, або на 57,374 млрд грн, - до 1,351 трлн грн.

У 2013 році активи банків зросли на 13,39% порівняно з 2012 роком - до 1,278 трлн грн.

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