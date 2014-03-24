Курс гривні до кінця року опуститься до 11 грн/дол. - дослідження

Середньозважений курс гривні до кінця року опуститься до 10-11 грн за долар, але така девальвація створить передумови для скорочення імпорту і зростання експорту, що, зі свого боку покращить зовнішньоторговельний баланс та сприятиме відродженню економіки в наступному - 2015 році. Про це йдеться в дослідженні Міжнародного центру перспективних досліджень, текстом якого володіє УНІАН.

«Очікується подальша девальвація цього року. За прогнозом, у 2014 році середньорічний курс становитиме 10 грн за долар, а до кінця року - 11 грн за долар, - йдеться в дослідженні. - Скорочення зовнішніх і внутрішніх дисбалансів - хворобливе, але вкрай необхідне - створить умови для зростання вже в 2015 році».

Крім того, за даними дослідження, у поточному році Україну чекає зменшення дефіциту рахунку поточних операцій, але необхідність здійснення виплат за зовнішніми боргами і несприятливий інвестиційний клімат призведуть до подальшого скорочення чистих золотовалютних резервів. «Однак падіння в 2014 році буде тимчасовим перед економічним зростанням у 2015 році», - йдеться в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, курс гривні знаходитиметься біля позначки 10 грн/дол. доти, доки Національний банк України не введе зрозумілий для учасників ринку «плаваючий» режим. З таким прогнозом вийшло Міністерство фінансів. Там не чекають зростання економіки країни в 2014 році і прогнозують курс національної валюти на рівні 10 грн за долар.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також не очікує значного економічного зростання в 2014 році, звертаючи увагу на те, що для України сьогодні головне - не впасти». Водночас, невелике зростання економіки, на думку глави уряду, можливий вже в 2015 році.

Зростання ВВП України в 2013 році щодо 2012 року становило 0%, річний показник інфляції (грудень 2013 року до грудня 2012 року) - 0,5%.

Держбюджет на 2014 рік, затверджений 19 січня поточного року, передбачає зростання ВВП на 3% і річну інфляцію на рівні 8,3%.

Водночас, провідні світові рейтингові агентства, а також Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на рівні не більше 1%.

У 2015 році світові рейтингові агентства, а також міжнародні фінансові організації очікують в Україні економічне зростання на рівні 1,5-2,5%.

У свою чергу, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір розробити план заходів, втілення яких дозволить протягом найближчих семи років збільшити ВВП України в 2,7 разу.