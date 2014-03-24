Частка простроченої заборгованості за банківськими кредитами зросла до 8,4%

Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у лютому 2014 року порівняно з січнем зросла на 0,6 п.п. - до 8,4%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, за підсумками січня-лютого порівняно з початком цього року зростання частки простроченої заборгованості становило 0,6 п.п.

За даними Нацбанку, в лютому банки збільшили обсяг наданих кредитів на 8,18%, або на 74,731 млрд грн, - до 987,791 млрд грн, при цьому кредити, надані суб'єктам господарювання, зросли на 8,1%, або 56,377 млрд грн, - до 748,566 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків за січень 2014 року зросла на 0,1 п.п. - до 7,8%.

Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів у 2013 році знизилася на 1,2 п.п. - до 7,7%, зокрема в грудні - на 0,63 п.п.

У 2013 році банки збільшили обсяг наданих кредитів на 11,78% - до 911,402 млрд грн, зокрема в грудні - на 2,41%.

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