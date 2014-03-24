Аналітики підрахували, що Україна за рік може залучити до $40 млрд

«Україна зможе домовитися про зовнішні запозичення на рівні 40 млрд дол. із західними державами і МВФ, - говориться в дослідженні. - Загострення політичної ситуації негативно впливатиме на інвестиційний клімат. Прихід приватного інвестора в Україну буде неможливий аж до досягнення більшої визначеності».

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета зазначав, що Україні в 2014 році потрібно буде залучити щонайменше 13 млрд дол. для виконання зовнішніх зобов'язань. За даними Міністерства фінансів, загальний обсяг виплат за зовнішніми боргами становитиме в 2014 році близько 9 млрд дол.

Про надання фінансової допомоги України вже заявили ЄС (обсяг фіндопомоги може становити до 1,6 млрд євро), США (обсяг фіндопомоги може становити 1,6 млрд дол.), Японія (обсяг фіндопомоги – 1 млрд дол.).

Крім того, у середині березня глава уряду України Арсеній Яценюк заявляв, що Європейський Союз готовий в односторонньому порядку відкрити ринок ЄС для українських товарів і обіцяє надати довготривалу фінансову допомогу у розмірі 15 млрд дол. Близько 15 млрд дол. може становити програма кредитування економіки України, яка готується до підписання з Міжнародним валютним фондом.

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Про своє прагнення допомогти Україні також заявив Світовий банк, який готовий надати кредит до 3 млрд дол. у 2014 році, і Європейський банк реконструкції та розвитку, який може виділити близько 5 млрд євро до 2020 року.