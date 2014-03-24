Медведєв заговорив про особливу економічну зону в анексованому Криму

В анексованому Криму може бути створено особливу економічну зону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав сьогодні на нараді щодо підтримки соціально-економічного розвитку Республіки Крим і міста Севастополя.

«Вважаю за можливе також розглянути питання про створення в Криму особливої економічної зони», - сказав Медведєв.

Читайте також5 тисяч кримських татар залишили окупований російськими військами Крим - Джемілєв

Він також повідомив, що однією з преференцій для Криму має стати звільнення від сплати податків.

«Нам точно варто подумати про підготовку правил, які звільнятимуть від сплати податків на перехідний період ті компанії, які платять податки в Криму, тобто, працюють там і платять податки, і які, природно, перейшли в російську юрисдикцію», - сказав він.

Медведєв також підкреслив, що дуже важливо перереєструвати власність, включаючи землю й нерухомість.

«Росреєстру потрібно сформувати в Криму територіальний підрозділ, який займеться цією роботою. Її потрібно вести делікатно, акуратно, щоб не нашкодити діловому клімату та інвестиційній привабливості півострова. Але вести її необхідно, тому що без правильно оформленого титулу власності жоден інвестиційний проект, як відомо, реалізувати неможливо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму.