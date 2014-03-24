«Укртелеком» за рік скоротив прибуток в 4 рази

14:36, 24 березня 2014
Фінанси
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Загальна кількість активів підприємства в 2013 році скоротилася на 2,3%  

«Укртелеком» за год сократил прибыль в 4 раза

Найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» у 2013 році в порівнянні з роком раніше скоротив чистий прибуток в 4,3 разу - до 84,7 млн грн з 366,8 млн грн, повідомляється на офіційному сайті компанії.

Згідно з повідомленням, сукупний дохід оператора в 2013 році скоротився більш ніж у 132 рази - до 2,5 млн грн з 334,2 млн грн в 2012 році.

Загальна кількість активів підприємства в 2013 році скоротилося на 2,3% - до 8,888 млрд грн.

При цьому непокритий збиток компанії за підсумками 2013 року практично не змінився і склав 3,023 млрд грн проти 3,025 млрд грн роком раніше. Сумарна дебіторська заборгованість компанії минулого року склала 1,014 млрд грн, що на 17,8% більше, ніж у 2012 році. Поточні зобов'язання оператора минулого року скоротилися на 7,9% - до 3,231 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року «Укртелеком» отримав 366,8 млн грн чистого прибутку. Виручка від реалізації у 2012 році склала 8,246 млрд грн.

У лютому поточного року «Укртелеком» призначив головою компанії Олександра Баринова, який раніше обіймав посаду виконавчого директора мобільного оператора «Астеліт» (ТМ life:).

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,6 млн користувачів).

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

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