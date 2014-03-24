Кабмін продасть частину міністерського майна

Кабінет міністрів України має намір урізувати витрати на держапарат і продати частину відомчого майна в рамках скорочення видатків державного бюджету, повідомив на прес-конференції віце-прем'єр міністр України з соціальних питань Олександр Сич.

“Йдеться, перш за все, про скорочення управлінських структур - міністерств, регіональних підрозділів, регіональних управлінь тощо. Іноді це доходить до 30-40%”, - заявив Сич.

Він зазначив, що під скорочення потраплять перш за все матеріальні ресурси і пільги. Крім того, віце-прем'єр повідомив, що уряд планує провести інвентаризацію об'єктів, які перебувають на балансі міністерств, щоб надалі приватизувати частину з них.

«Йдеться про інвентаризацію об'єктів, що перебувають на балансі міністерств, їх тотальний розпродаж, щоб не було там ресторанів, готелів, санаторіїв. Хай це переходить у приватні руки, хай доход від продажу поступає до бюджету», - сказав Сич.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін готує секвестр державного бюджету, оскільки діючий бюджет нереально виконати, а закладені в нього параметри не відповідають реальній економічній ситуації. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що обсяги скорочення доходної частини держбюджету можуть становити 65-80 млрд грн.

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