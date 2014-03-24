В банківській системі України скоротилася частка іноземного капіталу

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у лютому поточного року скоротилася в порівнянні з січнем на 0,1 п.п. - до 33,9%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, за підсумками січня-лютого п.р. частка іноземного капіталу в українській банківській системі також знизився на 0,1 п.п. порівняно з початком року. Кількість банків з іноземним капіталом в лютому в порівнянні з січнем не змінилася і склала 49, кількість банків зі 100% іноземним капіталом також не змінилася і становить 19.

Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у січні 2014 року порівняно з груднем 2013 року не змінилася і склала 34%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у 2013 році скоротилася на 5,5 відсоткових пунктів - до 34%.

