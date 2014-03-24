До закриття міжбанку долар подешевшав на 10 копійок

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 10,7000/11,2000, до 12:00 звузився спред 10,7000/10,9000. До закриття торгів цінові рівні знизилися 10,6500/10,8000.

За інформацією фінансової компанії "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2960/0,3099, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2960/0.3016. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3045/0,3100. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,0800 (-0.1845).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3760/1,3825. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 14,7615/15,4535, до 12:00 ціни пішли вниз 14,7385/15,0200. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 14,6652/14,8778.