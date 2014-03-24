Кабмін завтра передасть Раді проекти законів про держзакупівлі і зміни до бюджету

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 25 березня, має намір затвердити й передати до парламенту як невідкладні проекти законів про державні закупівлі, про внесення змін до бюджету на 2014 рік, а також про внесення змін до Податкового кодексу в частині ставок деяких податків і зборів.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю та ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України з посиланням на міністра Кабміну Остапа Семерака. Як зазначається, також йдеться про внесення змін до Бюджетного кодексу.

«Ми просили б, щоб після ухвалення нашого рішення у вівторок, парламент розглянув ці законопроекти як невідкладні», - цитує департамент СКМУ Семерака.

Раніше, на своєму засіданні в неділю, 23 березня, Кабмін також розглядав законопроекти про держзакупівлі та внесення змін до бюджету в частині проведення секвестру й зміни ставок деяких податків і зборів.