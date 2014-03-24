«УкрСиббанк» скоротить 1,6 тис. співробітників до 2015 року

Французька BNP Paribas Group, що представлена в Україні дочірнім банком групи найбільших - «УкрСиббанком», планує скоротити в Україні до 2015 року 1,6 тис. співробітників, повідомляється в плані бізнес-розвитку групи на 2014-2016 роки.

Згідно з повідомленням, така позиція зумовлена складними умовами діяльності, підкріпленими політичною невизначеністю, а також зменшенням кредитного портфеля банку з 2,3 млрд євро в 2011 році до 1,6 млрд євро в 2013 році.

У документі також вказується, що в 2013 році в рамках раціоналізації діяльності було закрито 84 філій по Україні.

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Довідка УНІАН. «УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших українських банків.

Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій) і ЄБРР (15% акцій).