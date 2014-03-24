НБУ відновив проведення тендерів з підтримки ліквідності банків

Національний банк України відновив проведення позачергових тендерів з підтримання ліквідності банків у рамках постанови Правління НБУ від 6 лютого 2014 №48 "Про механізм оперативного підтримки ліквідності банків", повідомляється на сайті регулятора.

Відповідне рішення прийнято для сприяння своєчасному виконанню банками вимог клієнтів в умовах підвищеного попиту населення на готівкові кошти.

За даними регулятора, під час тендеру, що відбувся 20 березня, були задоволені заявки 9 банків загальним обсягом 1,9 млрд грн.

Нацбанк зазначив, що подальше проведення таких тендерів буде здійснюватися на регулярній основі (щочетверга) як мінімум до кінця квітня поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, постановою правління Нацбанку України від 6 лютого №48 затверджено механізм оперативної підтримки ліквідності банків у формі позачергових тендерів з надання ресурсів на термін до 360 днів банкам, що мають відтік депозитів фізичних осіб.