Сенат США схвалив надання фіндопомоги Україні

Остаточне рішення може бути винесено вже наприкінці цього тижня, пише Газета.Ru.

За підсумками голосування, 78 сенаторів проголосували «за», а 17 висловилися «проти».

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Цей законопроект передбачає надання кредитних гарантій на $1 млрд і негайної допомоги в $150 млн жителів країни, а також введення санкцій проти громадян Росії і України, яких сенат вважає відповідальними за корупцію, порушення прав людини і «підрив стабільності в Україні».

Крім того, документ включає реформу Міжнародного валютного фонду. Це питання розглядається в конгресі США протягом багатьох років. Члени палати представників, які готують свій проект санкційного законодавства, не мають намір реформувати МВФ під приводом зміни ситуації в Україні.

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