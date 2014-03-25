Японія збільшила фіндопомогу Україні до $1,5 млрд

Японія має намір виділити допомогу Україні в 1,5 мільярда доларів, таку заяву зробив у Гаазі прем'єр Японії Сіндзо Абе, який приїхав на саміт з ядерної безпеки, пише "Прайм" з посиланням на агентство Кіодо.

Спочатку Японія готувала пакет допомоги на суму близько 1 мільярда доларів, але вирішила збільшити обсяг фінансування. Як заявив перед журналістами Абе, "це було високо оцінено іншими членами G7".

Крім того, у Гаазі японський прем'єр вдався до найбільш різких за весь час кризи на Україні висловів і заявив, що "приєднання Криму, який знаходиться на півдні України, до Росії неприпустимо".

Японські аналітики вважають, що це пов'язано з критикою на адресу Японії з боку її головного союзника - США, так як досі Країна висхідного сонця прийняла найбільш м'які санкції щодо Росії, а також направила з візитом до Москви главу апарату японського Радбезу Сетаро Яті і провела в Токіо російсько-японський інвестиційний форум за участю більш ніж тисячі бізнесменів з обох сторін.

Возз'єднання РФ і Криму Захід не визнає. Євросоюз, США і Японія вже прийняли низку санкцій проти Росії у зв'язку з її позицією щодо Криму. При цьому японські санкції стали одними з найм'якіших: Токіо заморозив переговори про пом'якшення візового режиму і зупинив старт ще не почалися переговорів про угоди з інвестицій та використанню космічного простору.

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